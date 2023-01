Et særligt ord plager verdens mest magtfulde mænd og kvinder

»I lyset af den i forvejen sårbare økonomiske situation vil nye negative udviklinger – såsom en højere end forventet inflation, hurtige rentestigninger for at bremse den, en tilbagekomst af covid-19-pandemien eller yderligere geopolitiske spændinger – kunne skubbe verdensøkonomien ind i en recession. Det vil i givet fald være første gang i over 80 år, at vi ser to recessioner inden for samme årti«, skriver Verdensbanken i den nye rapport ’Global Economic Prospects’.