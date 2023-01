Kinesisk professor: Hvilket land har en perfekt score, når det gælder menneskerettigheder?

I takt med at verdens nye supermagt udfolder sin fulde styrke, økonomisk og militært, frygter folk som tidligere NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, at en konfrontation mellem Kina og Vesten er uundgåelig. Men det er en farlig misforståelse, mener Victor Gao, vicepræsident for Centret for Kina og Globalisering, en førende politisk tænketank i Beijing.