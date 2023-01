Det er juleaftensdag – formiddag – da den gennemskudte 4x4 Toyota Landcruiser i høj fart og med hidsige bevægelser passerer den sidste brugbare pontonbro imellem øst- og vest-Bakhmut.

Der er ingen vinduer tilbage i bilen, og et par af dørene er dækket af gennemsigtigt plastik. Hullerne i karosseriet fortæller, at Toyotaen har været tæt på granatnedslag. Store skarpe huller af krøllet metal …

Rundt om et hjørne befinder vi os i en ’RØD’ sektor. Det er kodeord for, at der bliver bombet med tunge våben.

Her holder en pansret mandskabsvogn med store røde kors malet på alle fire sider. Dørene går op, og med det samme kan jeg høre jammeren fra en mand i vognen – længe før jeg kan se ham.

Hans underben er næsten revet af, alt vender forkert. Benet hænger kun ved i en knogle lige under knæet, og så de forbindinger hans deling har forsøgt at lappe ham med.

Tourniqueten er rød af blod, den sidder helt oppe i lysken for at forhindre, at manden forbløder. Hans arm er bundet ind i tøjrester, og på hver side sidder to grene, der er knækket af et træ og nu holder hans knogler på plads.

Chaufføren råber kommandoer ud til den pansrede ambulance: »en alvorlig og to minus minus«. Det er koder for de tre mænd i bilen: En alvorligt såret og to, der allerede er afgået ved døden, inden de nåede frem til ambulancen på opsamlingsstedet.