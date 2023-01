»De forsøger at skræmme de kvinder, der demonstrerer for frihed og ikke længere vil behandles som andenrangsborgere. Og de går målrettet efter unge smukke kvinder for at sprede mest mulig frygt«, siger 46-årige Masih Alinejad og tager sin mobiltelefon frem for at vise fotos af kvinder med ødelagte øjne eller klap for et øje.