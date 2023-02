Amerikanske truckere giver måske et praj om din egen fremtid

Hvis du ikke lige har svaret, kommer det her: Truckerne er i disse år udsat for noget af den mest vidtgående overvågning, vi kender, og det kan meget vel pege frem mod det, der venter mange andre i fremtiden. På den måde er de at sammenligne med de kanariefugle, man i gamle dage brugte i minerne som alarmer mod kulilteforgiftning og iltmangel.

