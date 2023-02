»Det er blevet et politisk teater«: Republikansk udpeget dommer har mistet tiltroen til USA's højesteret

I et USA, hvor næsten alle republikanske delstater har forbudt eller indskrænket retten til abort, skiller Montana sig ud. Selv om ånden i cowboystaten er konservativ, så er der nemlig et princip, der er vigtigere end moral, og det er, at politikere skal holde snuden ude af folks privatliv, siger den tidligere højesteretsdommer Jim Nelson, der var udpeget af republikanerne, men gennem 20 år forsvarede kvinder, homoseksuelle og transkønnedes rettigheder.