Obama-rådgiver gør status: »Krigen gør Rusland til en form for datterselskab til Kina«

Rusland har allerede tabt i Ukraine, og hvis krigen kan siges at have en vinder, så er det USA, der har fået samlet den vestlige alliance forud for en uundgåelig kold krig mod et bomstærkt Kina, mener professor Charles Kupchan, der har været med til at forme den amerikanske udenrigs- og sikkershedspolitik under flere præsidenter.