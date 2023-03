»Vores største problem er at finde plads nok til at begrave alle de døde russere«

Hvordan er det at leve med krig i et år? Det drog vi til det sydøstlige Ukraine for at finde ud af. I Odesa har folk dårlig samvittighed over, at de ikke er hårdere ramt. Og ved fronten i nærheden af Zaporizjzja konstaterer en soldat, at de døde russere i det mindste egner sig fint som gødning på markerne.