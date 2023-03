USA’s måske kommende præsident har skrevet en ret kedelig bog, men den afslører, hvad amerikanerne har i vente

Over 282 sider forsøger DeSantis at fremstille sig selv som en yngre – måske en smule bedre – version af Donald Trump, men bogen giver samtidig et indblik i DeSantis’ strategi, både når det gælder et muligt primærvalg mod Trump og en armlægning med en demokratisk præsidentkandidat.

