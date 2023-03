Massakren i Visby: Gotland var blot en sidegevinst for Valdemar Atterdag

Gotland var ikke det primære mål for Valdemar Atterdags togt i Østersøen i 1361. Den svenske historiker Dick Harrison leverer her en ny tolkning af den danske konges brutale erobring af den store ø, der var under dansk herredømme i næsten 300 år.