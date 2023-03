Tæppet er ved at blive trukket væk under Putins »projektleder«

Opråbet fra Prigosjin – også kendt som »Putins kok« – stod at læse i et åbent brev, der blev offentliggjort sent mandag. Adressaten var Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, og var endnu et dramatisk eksempel på den magtkamp, der gennem længere tid har stået på mellem Ruslands regulære hær og Prigosjins lejesoldater.