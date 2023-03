Xi vil mægle og mødes med Putin, men udfordringerne er store. Her er det, der taler for og imod fred

Efter knap 13 måneders krig er det svært at forestille sig fredsforhandlinger i den nærmeste fremtid, endsige at Ukraine overhovedet mødes ansigt til ansigt med de russiske overfaldsmænd. Krig afgøres dog i sidste ende ved forhandlingsbordet – enten i form af en kapitulation eller en forhandlet fred, våbenhvile eller krigspause. I den kontekst er det vigtigt, at Xi ikke alene skal mødes med Putin og tale om et strategisk samarbejde, herunder krigen i Ukraine, men at der fortsat forhandles om et videomøde mellem Xi og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. En samtale, der måske kan finde sted i denne uge.