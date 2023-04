Republikanerne har fundet præsidentens svage punkt. Her er hele den sørgelige historie om Hunter Biden

Trumps kriminalsager og mystiske forbindelser kommer til at kaste lange skygger over præsidentvalget i 2024, men også Joe Biden, som i denne uge annoncerede at han stiller op til genvalg, har en mørk samvittighed, som han bliver tvunget til at forholde sig til: Han hedder Hunter Biden.