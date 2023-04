Marcus Rubin: Måske får min far her et par årtier efter sin død alligevel ret i, at Israel var en rigtig dårlig idé

I biblen taler man meget om vederstyggeligheder. Den jødiske gud er en streng gud, en gammeltestamentlig gud med temperament og raseri, og for ham er der meget af det israelitterne gør, der er vederstyggeligheder. Som bliver straffet hårdt og nådesløst.

For min far var det moderne Israel også en vederstyggelighed. At være af jødisk afstamning sad dybt i ham; som 11-årig måtte han flygte til Sverige under Anden Verdenskrig, og oplevelsen af at være flygtning var en afgørende identitet hele hans liv.