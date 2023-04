Vladimir Putin og Rusland er i gang med et historisk røveri, og danske virksomheder er blandt ofrene

Der er to virkeligheder i Vestens sanktionspolitik over for Rusland.

Den ene vedrører den officielle sanktionspolitik, der siden Ruslands overfald på Ukraine 24. februar sidste år har ført til hele ti EU-sanktionspakker mod hundredvis af russere og russiske virksomheder samt en international arrestordre mod præsident Putin. Læg dertil amerikanske og andre sanktioner, der yderligere skal være med til at kappe Vestens bånd til Rusland, så det begynder at minde om den kolde krig.