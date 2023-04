Rockwools topchef: »Vi mener, det vil være forkert at give sådan en gave til Rusland«

Hør, hvad er det, der foregår hos den danske stenuldsfabrikant Rockwool, der uagtet Ruslands angreb på Ukraine, russiske krigsforbrydelser og omfattende vestlige sanktioner mod Putin-regimet har holdt fast i sine russiske forretninger? Er det moralske kompas gået itu?

Den slags spørgsmål er regnet ned over Rockwools topchef, Jens Birgersson, efter at russisk militær indledte sin blodige invasion af Ukraine fra den tidlige morgen 24. februar 2022. For mens Carlsberg har sat sine aktiviteter i Rusland til salg, og Vestas ganske enkelt har efterladt aktiver for over en milliard kroner, så kører Rockwools russiske fabrikker videre.