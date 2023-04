»Vi er ikke bange for at dø på havet. Det, vi frygter, er at vende tilbage til fængslet, hvor vagterne vil undertrykke og torturere os«

»I må ikke skyde på os! I må ikke skyde på os!«.

Kvinden står på broen på redningsskibet ’Ocean Viking’ og forsøger desperat at få radiokontakt med den patruljebåd fra den libyske kystvagt, som netop har affyret skudsalver i luften for at forhindre ’Ocean Viking’ i at hjælpe en nødstedt gummibåd med cirka 80 migranter. Hun nærmest råber ind i røret.