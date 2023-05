Russisk politolog: »Nu kan vi se, at fængslingen af Navalnyj var en del af forberedelsen til krigen i Ukraine«

Sidst på aftenen 17. januar 2021 landede flyet fra Berlin med den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj og hans hustru, Julia, om bord i Moskva Sjeremetevo-lufthavnen. Ved paskontrollen blev han mødt af fire politifolk. Julia gav sin mand et farvelkys og strøg sporene af læbestift af hans kind. Derefter forsvandt han ind i lufthavnens gange.

Mindre end et halvt år tidligere var Aleksej Navalnyj nær død af et giftangreb med det kemiske våben novitjok. Han blev overflyttet til Tyskland, mens han lå i koma, og overlevede mirakuløst. Sammen med den undersøgende journalist Christo Grozev afdækkede han Putins plan om at slå ham ihjel. I dokumentarfilmen ’Navalny’ ringede han endda til en af gerningsmændene.