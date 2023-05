Ambassadør har besøgt mørklagt provins: »Utallige spørgsmål trængte sig på, mens jeg sad der i flysædet«

Situationen i Tigray er blevet kaldt klodens værste humanitære katastrofe. Men for nyligt banede en fredsaftale vejen for, at nødhjælpsorganisationerne nu kan komme befolkningen til undsætning.