En fars jagt på datterens morder er slut efter 30 år

Dette er historien om en mand, der i 30 år har jagtet sin datters morder. Han har ledt i land efter land, taget utallige kurser og uddannelser for at blive bedre til at søge, og netop som han troede, at han var i mål, måtte han tro om igen. I denne uge skete retfærdigheden omsider fyldest for Martín Mestre, da colombianeren Jaime Saade blev fængslet i Brasilien for en udåd, de færreste kan huske.

Martín Mestres 30-årige mareridt begyndte 1. januar 1994. Han og hans familie havde fejret nytårsaften i deres hjem i den colombianske by Barranquilla, og efter midnat blev den 18-årige datter Nancy hentet af sin 12 år ældre kæreste Jaime Saade for at feste videre i byens natteliv.