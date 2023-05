Francesco Vinci var mafiagangster i Italiens farligste boligbyggeri. Nu er han blandt de sidste beboere i de asbestfyldte lejligheder

Skikkelserne, der står hutlet sammen i hjørnet af det brede indgangsparti ved boligblokken tidligt om aftenen, holder godt øje med, hvem der kommer ind og og ud. Nogle forbipasserende, som den midaldrende mand med de to fyldte indkøbsposer, får et jovialt »ciao«, andre får et kort nik. Hvis man er fremmed og ikke kendt i kvarteret, får man et blik, så man ikke er i tvivl om, at man er blevet set.

Blikket er ikke som sådan uvenligt, men det bliver hængende og følger en på vej, og det virker, som om det er en del af den sociale kontrol, der ofte eksisterer på steder, som har ry for at være lovløse og farlige.