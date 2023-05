På en græsplæne i parken Real Bosco di Capodimonte i det nordlige Napoli løber en far og hans lille datter rundt og leger fange.

Pigen hviner højt af fryd, hver gang hun akkurat slipper fri. Hun gemmer sig bag et træ og når at smutte væk, da han forsøger at liste sig ind på hende. Til sidst må hun endelig, forpustet, overgive sig og lade sig tumle omkuld, mens hun er halvvejs inde over plænen.