Han sidder på en af de øverste poster i international politik: En historisk erfaring fra Argentina tjener som advarsel til Europa

Rygterne om min død er overdrevne, svarede den verdensberømte forfatter Mark Twain, da han i 1897 blev kontaktet af en journalist, der havde hørt, at han var alvorligt syg og måske endda allerede død.

Børge Brende ligner en, der har lyst til at svare lidt derhenad, når man konfronterer ham med spørgsmålet, om Europas tidligere imperiebyggere og koloniherrer er ved at blive løbet over ende af nye stormagter i Asien, Afrika og Sydamerika. At det både demografisk og økonomisk gråner for Europa, mens andre økonomier og befolkninger eksploderer rundt omkring os.