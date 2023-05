Vi børn skulle passe vores ting, og på det område stillede mor lige så hårde krav til os, som hun gjorde til sig selv i sit arbejde.

Det var noget, der gjaldt alle forhold i vores liv, og sommetider var det lige ved at blive helt komisk. Men som barn syntes jeg bestemt ikke, der var noget at grine ad. For eksempel blev hun ved med at interessere sig for vores skolegang i sommerferierne, hvor jeg ellers troede, at børn kunne få lov til at holde lidt fri.