TikTok-imamer spreder konservativ islam til unge vælgere

TikTok-imamen blinker ikke i den 25 sekunder lange video. Han er forarget! Hvad bilder unge muslimer sig ind at lytte til Coldplay, et engelsk band som spreder »lgbt« og homorettigheder?

»Folk betaler penge for at gå til en umoralsk koncert, selv om der er gratis entré til moskeen«, siger Syahir Norhisham i videoen, som er set over en million gange. Han er en af Malaysias mange ’TikTok-imamer’, som er stærkt populære på sociale medier, og som det sidste halve år også er blevet en politisk magtfaktor.