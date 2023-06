Klodens to mægtigste generaler vader rundt på et hotel i Singapore og nægter at tale med hinanden

Kinas forsvarsminister, Li Shangfu, nægter at snakke med sin amerikanske modpart. Det er akavet, for nogen har placeret Li til bords med Lloyd Austin, som USAs forsvarsminister hedder, til åbningen af Shangri-La Dialogen i Singapore. Li nipper til sin bær-mascarpone, mens han forsøger at oppebære det kinesiske folks sårede følelser på sit ansigt.

Scenen er morsom, indtil man kommer i tanke om, at det er dødelig alvor. USA og Kina befinder sig i en ophedet konflikt. Så sent som i tirsdags fræsede et kinesisk kampfly ind foran snuden på et amerikansk overvågningsfly, som blev ramt af voldsom turbulens. Det er den slags provo-manøvrer, adrenalinfilm som Top Gun er lavet af, og som før har kostet rigtige piloters liv i Det Sydkinesiske Hav. Men de to hærdede generaler, som begge er i 60’erne og formentlig har set alt, kan ikke tale om det.