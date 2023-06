Nu bygger Kina forposter i USA's baghave

En lokal legende i Monterrey lyder, at havde det ikke været for en driftig guvernør ved navn Bernardo Reyes, havde metropolen – der i dag har næsten samme indbyggertal som Danmark – formentlig været et hul i jorden.

Byen har i knap 500 år ligget i godt 500 meters højde lidt syd for Mexicos nuværende grænse til amerikanske Texas, pittoresk beliggende på et plateau med bjerge til alle sider, men selv om Santa Catarina-floden slanger sig gennem området, er jorden lige så gold, som luften er varm, tør og stillestående.