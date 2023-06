Alan Leventhal er kommet til Danmark med en mission.

Siden han blev USA’s ambassadør i København sidste sommer, har han besøgt talrige gymnasier og skoler for at tale med danske unge om Amerika. På godt og ondt. Om alt det, de unge hører om våben, racisme og abortbegrænsninger i USA. Og om selve ideen om Amerika. Om USA’s umiskendelige engagement og stræben efter at forbedre sig.