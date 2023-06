Bobi Wine fra Uganda ligner det, han er.

En ung, talentfuld, afrikansk musiker, der har påtaget sig en gigantisk opgave i form af at udfordre Ugandas præsident, Yoweri Museveni, der har styret det østafrikanske land med jernhånd i 37 år. Den ugandiske stjerne symboliserer det tilbagevendende håb om demokrati og udvikling i Afrika. Et håb, der er under fornyet pres, i takt med at den vestlige verden giver køb på idealerne for at vinde indflydelsen tilbage fra Kina og Rusland.