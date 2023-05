Hvad frygter Kaja Kallas mon mest: Putins trusler om atomkrig eller tanken om fredsforhandlinger med ham?

Svaret fra Estlands statsminister vil måske overraske i betragtning af, at det lille baltiske land ligger klos op ad Rusland og er et af Nato’s mest udsatte områder. For det er næsten, som om Kaja Kallas ser det med fredsforhandlinger som en større trussel, end at Vladimir Putin bliver så trængt i Ukraine, at han griber til atomvåben.