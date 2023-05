Der ligger en tikkende bombe under Tyrkiets præsident Erdogan

Så var Tyrkiet altså alligevel ikke klar til det opgør med præsident Erdogan og hans voksende tyranni, som mange i Vesten havde håbet eller ligefrem troede på.

Måske fordi de antog, at dårlig økonomi og den nylige jordskælvskatastrofe ville afgøre forrige weekends præsident- og parlamentsvalg. Måske fordi de så Tyrkiet gennem et vestligt, og ikke et tyrkisk, prisme. Eller måske fordi de overså dybden af den kulturkrig, som Tyrkiet befinder sig i, og som indimellem ræsonnerer med både Donald Trump, Vladimir Putin og Indiens Narendra Modi.