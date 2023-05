Sådan gik det til, at hundredvis af følgere fulgte kristen kultleders ordre om at sulte sig ihjel

Solomon Muendo, en af de følgere, som havde taget familien med for at bo hos en kristen dommedagskult i et afsides vildnis i det sydøstlige Kenya, var delirisk af sult, da han i begyndelsen af maj skrev en konfus besked til sin lillesøster. Han bad hende om hjælp til at slippe væk, men var stadig i hænderne på den prædikant, som havde lokket ham til med løfter om, at sultedøden ville føre til hans frelse.

»Svar mig med det samme, for jeg har ikke meget tid tilbage. Søster, Dommedag er nær, og folk her bliver korsfæstet«, skrev den tidligere gadehandler Solomon Muendo til søsteren.