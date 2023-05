Slaget om Bakhmut: Ser en befriet by sådan ud?

Er det virkelig sådan, en befriet by ser ud? De fem Bakhmut-borgere, der sniger sig langs en af de askegrå ruiner, virker ikke ligefrem euforiske, deres kropssprog signalerer ikke befrielse, men kun angst. Forståeligt nok.

Man behøver ikke megen fantasi for at forestille sig, hvor skræmmende det må være at krabbe sig gennem den pulveriserede by. Det er billeder af ufattelig ødelæggelse, The New York Times-fotografen Tyler Hicks for en uge siden optog med sin drone. Et par dage inden russerne erklærede, at de efter næsten et års hårde kampe havde vundet slaget om Bakhmut.