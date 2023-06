Kappestriden er skudt i gang: Vand, landbrug eller russiske lejesoldater – hvad kan bedst løse Afrikas problemer?

Benjamin Morleus tilværelse ser alt andet end misundelsesværdig ud. Han blev arresteret af politiet i Algeriet, der beslaglagde alt, hvad han havde på sig – han fik dog lov at beholde det tøj, han havde på – hvorefter han blev kørt ind over grænsen til Niger og sat af i Sahara-ørkenen. Her blev han samlet op af IOM, FN’s organisation for migration, og installeret i en overfyldt lejr i Agadez.

»Politiet fangede mig, og de tog alt. Alt, hvad jeg havde sparet op efter fire års arbejde. Min telefon, også den mad, jeg havde. De puttede bare det hele ind i deres bil. Hele rejsen, alle lidelserne har været forgæves. Nu sidder jeg bare her og kan ingenting gøre«, fortæller Benjamin Morleu.