Spionsatellitter, der kredser om månen. Rum-metaller til milliarder af kroner og dollars. Mennesker på Mars i vores levetid.

Allerede på bogomslaget til bestsellerforfatteren Tim Marshalls spritnye bog, ’The Future of Geography’, forstår man, at der er store bevægelser i gang i rummet. At det ikke kun er her på Jorden, at vores verdensorden er under forandring, men også, at der er en sammenhæng.