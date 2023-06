Putins troldmand har forvandlet Rusland til et politisk absurdteater

Alle revolutioner har et ganske særligt øjeblik, der plager diktatorer og autokrater som for eksempel Ruslands Vladimir Putin. Det er det øjeblik, hvor hæren trodser regimet og nægter at skyde. Det er dér, magten bliver klædt af.

»Det er Putins mareridt såvel som alle hans forgængeres. Faren for, at soldaterne i stedet for at skyde ind i folkemængden slutter sig til den, er den evige trussel, der hænger over al magt«, skriver den prisbelønnede forfatter Giuliano da Empoli i romanen ’Troldmanden fra Kreml’, der netop er udkommet på dansk.