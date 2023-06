Vandet har ødelagt alt for indbyggerne i Kherson: »Jeg står bare og græder. Hvad kan vi gøre her, os to?«

Der ligger en bunke af våde ødelagte møbler, tæpper, bøger, elektronik og tøj uden for næsten hvert hus på gaden. Havelågerne og hegnene står skævt eller er faldet helt af, og et gråbrunt lag smuds dækker alle overflader fra asfalten, til træer og bebyggelser. Solen brænder ned fra en skyfri himmel med 30 graders sydlig ukrainsk sommerhede, der gør den stærke stank af kloak og rådden tang næsten ubærlig. En gulbrun streg langs husenes vægge, hegn og træer vidner om, hvor vandet gik op til, da hele området lå under vand.

Tjaikovskohogaden i det sydvestlige Kherson strækker sig langs Kosjeva-floden, der løber ind i den store Dnipro-flod. Det er kun få dage siden, at vandstanden begyndte at falde nok, til at de lokale kunne komme frem for at se, hvad der var tilbage af deres huse, haver og ejendele efter oversvømmelsen af store dele af Kherson- og Mykolajiv-regionerne som følge af ødelæggelsen af Kakhovka-dæmningen natten til 6. juni.