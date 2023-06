Mine herrer! Hvor længe skal vores mægtige Rusland bukke og bøje sig for Kina?! Ligesom vi i Urotiden bøjede os for det ugudelige Amerika, så ydmyger vi os nu for Riget i Midten«.

Tiden var unægtelig en anden, da den russiske forfatter Vladimir Sorokin for sytten år siden skrev disse ord om Rusland anno 2027 i fremtidsromanen ’En opritjniks dag’.