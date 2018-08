Minister er vred over EU's migrationskaos: Italiens regering hvæsser sit veto-våben Rom vil stemme imod budgetforslag, der ikke er til direkte fordel for Italien, meddeler viceministerpræsidenten. Årsagen er EU's manglende evne og vilje til at finde en løsning på migrantproblemerne.

Luigi Di Maio øver sig i at sige nej på højlydt italiensk.

Han er viceministerpræsident og vred. Vred over, at det ikke er lykkedes for EU-landene at finde en løsning på den stadige strøm af tilrejsende migranter.

Derfor vil Italien nu nedlægge veto mod enhver beslutning, der ikke tjener landet, når unionen går i gang med at drøfte sit næste budget, erklærer han over for nyhedsbureauet Bloomberg.

»Vi vil se på alt i debatten om det europæiske budget og vil blokere for det, der ikke er godt for Italien«, bedyrer Di Maio. Det næste budget for den europæiske union skal løbe fra 2021, men de indledende forhandlinger er så småt løbet i gang.

I weekenden advarede landets regeringsleder, Guiseppe Conte, mod de følger, EU's manglende evne til at få løst migrantproblemerne kan medføre. Han er rede til at indefryse de italienske betalinger til Bruxelles så længe EU er handlingslammet. Italien afleverer hvert år omkring 140 milliarder kroner til EU.

Seehofer: Handlingslammelsen er »en tragedie«

Den italienske utilfredshed med EU's manglende evne til at få gjort noget ved migrantkrisen står ikke alene. Den tyske indenrigsminister Horst Seehofer gav i weekenden også udtryk for en frustration over EU-ledelsen og medlemslandenes inaktivitet.

Hans kritik faldt under en strid mellem EU og den italienske regering om 130 migranter, der var samlet op i Middelhavet, men som den italienske ledelse ikke ville lade komme ind i landet. De ville have andre lande til at tage imod de tilrejsende fra en række afrikanske lande.

Det varede flere dage, inden Irland og Albanien tog imod omkring 30 migranter, mens den katolske kirke påtog sig at sørge for 100 af de tilrejsende, hvoraf hovedparten kommer fra Eritrea. Først da fik migranterne lov at forlade det italienske orlogsfartøj »Diciotti« i havnen i Catania på Sicilien.

At det ikke har kunnet lade sig gøre for EU at få gjort noget er ifølge Seehofer »en tragedie«.

»En europæisk union er nødt til at være i stand til at løse problemet«, mener han.

En lang række medlemslande har genindført nationale grænsekontroller som svar på de problemer, EU's manglende kontrol over de ydre grænser har givet.