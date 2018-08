12 dage før svensk valg: Statsminister Stefan Löfvén fik bundplacering, mens kristendemokratisk leder 'vandt' bokseagtig tv-debat

»Dette kommer til at gå over i historien. I brugte en milliard på tilskud til el-cykler, mens seksårige handikappede Tuva må flytte på institution, fordi I har skåret i hendes ret til assistance i hjemmet«.

Kristendemokraternes Ebba Busch-Thor, der for nylig var partileder for et parti, som lå under spærregrænsen, var følelsesmæssig og skarp i sin duel med Miljøpartiets Gustaf Fridolin. Her mindre end to uger før valget til den svenske Riksdag, har hun haft fremgang i meningsmålingerne, og det har måske givet hende ny energi.

Efterfølgende blev hun også udråbt til »vinder« af den to timer lange partilederdebat på Aftonbladet TV, som mindede mere om en hurtig boksekamp end om en søvndyssende talerunde.

Her fik hver partileder 90 sekunder til at tale om de ting, de brænder for. Miljøpartiet talte klima, Kristendemokraterne talte om sygehuskøer, Sverigedemokraterna talte om indvandring og Vänsterpartiet talte om voksende uligheder.

Hård tone

Ikke sjældent blev det til hårde ordvekslinger, som ikke mindst gik ud over Jimmie Åkesson, lederen af det indvandrerkristiske Sverigedemokraterna, som blandt andet prøvede at få svar på, hvilke krav det det mere flygtninge venlige Centerpartiet kommer at stille til Moderaterna for at indgå i en regering. Men lederen af Centerpartiet, Annie Lööf, snerrede bare af ham.

»Du er næsten diskvalificeret fra at tale migrationspolitik her. Du vil kun tage imod flygtninge fra Danmark, hvis der bliver krig, intet andet land«, sagde Annie Lööf.

Gårsdagens politiske løfte fra Sverigedemokraterna, om at man vil stoppe med at modtage kvoteflygtninge, fik Moderatlederen Ulf Kristersson til at spørge Jimmie Åkesson, hvorfor han ville afskaffe et system, som gavner de allersvageste.

»Jeg vil ikke afskaffe det, men det er på grund af jeres dårlige politik. Vi har ikke mere plads i Sverige«, svarede Jimmie Åkesson fra Sverigedemokraterna.

Svært for de to største

Og især de to største partier - Socialdemokraterne og Moderaterna - havde det svært i en debat, som var kvik, hurtig og følelsesmæssig.

Moderaternas Ulf Kristersson, som bejler til statsministerposten og som gerne vil fremstå som »den voksne i rummet«, havde problemer ved at profilere sig og fik slet ikke talt om lov og orden, Moderaternas hjertesag.

Og til tider under debatten undrede man sig over, om Stefan Löfvén var tilstede. I sit indlæg prøvede han at tage udgangspunkt i sin egen baggrund for at prøve at fremstå som personlig:

»Dengang, jeg blev placeret som fosterbarn, havde jeg i princip ikke noget. Men takket være velfærden har jeg fået så meget«, sagde han og ville gøre valget til en folkeafstemning om velfærd.

Han fik dog hurtigt svar på tiltale af Ulf Kristersson:

»Dette valg er ingen folkeafstemning om velfærd, det er en folkeafstemning om Stefan Löfvéns regering«, sagde han.

Og i den efterfølgende debat var Stefan Löfvén som så mange gange før i netop partilederrunder, ubekvem og energiløs. Noget som også gav ham en bundplacering hos seerne.

Kvinderne brændte igennem

Til gengæld var det de to borgerlige kvindelige partiledere, Annie Lööf og Ebba Busch Thor, som brændte igennem skærmen og virkede til at trives mest i det lidt anderledes format.