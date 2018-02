Domstol i Irak dødsdømmer tyrkisk kvinde fra IS

En irakisk domstol har dømt en tyrkisk kvinde til døden ved hængning, fordi hun sluttede sig til Islamisk Stat. Det oplyser en talsmand for en domstol i Bagdad.

»Retten har idømt ti kvinder livsvarigt fængsel, efter at de er fundet skyldige i terrorisme. En kvinde, der er tyrkisk statsborger, er idømt dødsstraf ved hængning«, siger dommer Abdul-Sattar al-Birqdar.

Tusindvis af udlændinge har kæmpet for Islamisk Stat i Irak og Syrien.

En tysk kvinde blev i sidste måned dømt til døden for at tilhøre gruppen, og en russisk kriger blev også dømt til døden i i Irak sidste år for at være med i Islamisk Stat.

Irak erklærede i december at have besejret Islamisk Stat, som i 2014 havde vundet kontrol over næsten en tredjedel af landet.

Gruppen er drevet ud af alle de befolkningscentre, som den kontrollerede, men medlemmer af IS forsætter med spredte bombeanslag og andre angreb i Irak.

6 års straf til tysk teenager

En 17-årig tysk pige, der for godt halvandet år siden sluttede sig til Islamisk Stat (IS), blev tidligere dømt til seks års fængsel i Irak.

Det oplyser kilder i det irakiske retsvæsen ifølge flere tyske medier.

Hendes medlemskab af den militante gruppe er straffet med fem år. Dertil kommer en tillægsstraf på et år for ulovlig indrejse i Irak, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Pigen, der er kendt som Linda W., var blot 15 år, da hun tog fra den østtyske by Pulsnitz til Mellemøsten for at blive en del af Islamisk Stats selverklærede kalifat.

Süddeutsche Zeitung har tidligere beskrevet, at pigen i begyndelsen af juli 2016 fortalte sin familie, at hun ville overnatte hos en veninde.

Gift med IS-kriger

I stedet satte hun kurs mod Tyrkiet, hvorfra hun krydsede grænsen til Syrien og videre ind i Irak.

Hun blev hurtigt gift med en ældre IS-kriger, men han døde ifølge tyske medier i kamp kort efter pigens ankomst.

I juli 2017 blev hun fundet og anholdt af irakiske styrker i Mosul, som på det tidspunkt var ved at glide Islamisk Stat af hænde som en af bevægelsens højborge.

Et par uger senere fortalte hun fra et militærhospital i Iraks hovedstad, Bagdad, at hun havde fortrudt sin beslutning om at drage til Mellemøsten.

ritzau