Heltemod skal præge Polens historie Regeringen beskyldes for at prøve at omskrive Polens historie. Landets jøder er urolige.

I en verden af mørke farver og tung musik slås en computeranimeret polsk soldat mod nazistiske og sovjetiske fjender, der vil undertrykke polakkerne. Hans kamp hyldes af en dyb fortællerstemme, der fremhæver det polske folks mange lidelser og heltegerninger.

»Vi sejrer. For vi tigger ikke om frihed. Vi kæmper for det«, slutter stemmen og sætter på den måde punktum for en udstilling om Anden Verdenskrig på et historisk museum i Gdansk i Polen.

Sådan var udstillingens slutning og budskab ikke tænkt.

Museets oprindelige direktør, historikeren Pawel Machcewicz, indrettede det sidste rum, så det viste rædslerne fra Anden Verdenskrig i et internationalt perspektiv. Polske ofre blev præsenteret side om side med andre ofre helt op til nutidens Syrien.

»Min idé var, at vi skulle præsentere Polens historie som en del af Europas historie – af international historie«, forklarer Pawel Machcewicz i dag.

I foråret 2017 åbnede museet, til stor fortrydelse for det stærkt nationalkonservative regeringsparti PiS, der på dansk hedder Lov og Retfærdighed. Pawel Machcewicz fortæller, at han blev beskyldt for at have lavet et pacifistisk og kosmopolitisk museum. Regeringen mente, at museet negligerede den polske heroisme og det polske martyrium.

Et par uger senere blev Pawel Machcewicz fyret. Udstillingens sidste rum blev lavet om.

Ifølge historikeren er museet et eksempel på en kampagne fra PiS-regeringen, som han beskylder for at være i gang med at omskrive Polens historie og redefinere landets helte og skurke til sit eget formål.

Ifølge Pawel Machcewicz fremhæves efterkrigstidens antisovjetiske partisaner for eksempel som de sande patrioter, mens for eksempel den tidligere fagforeningsleder Lech Walesa beskyldes for at være en forræder.

Samtidig har en ny lov fra 1. marts i år gjort det ulovligt at omtale den polske nation som medskyldig i holocaust, hvilket har skabt en diplomatisk krise med USA og Israel.

»Jeg vil sige, at hvis man kombinerer alt det, så er det et maskeret forsøg på at omskrive Polens historie og ændre det, der virkelig skete«, siger Pawel Machcewicz.

Den polskamerikanske historiker og forfatter Jan T. Gross mener, at den polske regering forsøger at tilpasse fortiden, så den underbygger regeringens principper.

»De siger, at de får Polen til at rejse sig fra sine knæ, som om Polen har ligget på sine knæ indtil nu. De siger, at de vil give polakkerne en følelse af stolthed og værdighed, og deres måde er at fremme synspunktet, at polsk historie er en endeløs række af lidelser og heroiske handlinger. Det er et meget radikalt nationalistisk regime, der trækker på politiske partier fra før krigen, der var radikalt nationalistiske. De partier var også radikalt antisemitiske«, siger Jan T. Gross.

Overrabineren i Warszawa, Michael Schudrich, forklarer, at han i de seneste måneder har hørt antisemitiske udsagn i Polen, som han ikke har hørt i 25 år.

»Jøderne spørger sig selv, om de har hjemme i Polen, om de hører til her«, siger han.