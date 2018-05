Margrethe Vestager er med i opløbet til europæisk pris En titel som årets europæiske leder kan tilfalde den danske EU-kommissær for konkurrence. Men hun er oppe mod et par hårde kandidater.

Den danske politiker Margrethe Vestager er blevet nomineret til en nystiftet pris som årets europæiske leder, hvor hun i slutfeltet står over for to andre absolutte toppolitikere i Europa, nemlig Tysklands kansler Angela Merkel og den franske præsident Emmanuel Macron.

Prisen bliver uddelt af Euronews og European Business Summit (EBS) i forbindelse med en ceremoni den 23. maj. De i alt fem priser er indstiftet for at anerkende »enestående« personer inden for politik, forretning, iværksætteri og innovation, og EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager er altså nomineret i en af kategorierne.

Ønsker at få forlænget sit mandat

Mens en offentlig afstemning har sikret hende en nominering, er det op til et panel af medie- og forretningsfolk at afgøre, om hun skal have prisen.

Margrethe Vestager har blandt andet gjort sig bemærket ved at uddele bøder og skatteregninger i milliardklassen til tech-giganter som for eksempel Google, Apple og Amazon.

Hun blev udpeget som kommissær i 2014 efter i en årrække at have været politisk leder af Det Radikale Venstre, hvor hun i 2011-2014 var økonomi- og indenrigsminister og vicestatsminister i Thorning-Schmidts regeringstid. Vestager meddelte tidligere på året, at hun håber at få forlænget sit mandat med yderligere fire år.

»Jeg har set, at det tager tid at lære, at gøre ting ordentligt og sætte ting på plads. Med et andet mandat tror jeg, at vi kan udrette nogle fantastiske ting«, sagde hun ifølge Ritzau i januar.

Den danske politiker er blevet nævnt som et godt bud på at blive den næste formand for EU-Kommissionen.