Tysk prinsesse giver Spaniens ekskonge Carlos nye kvaler Efter at ministerpræsident Mariano Rajoy blev fældet af en korruptionsskandale, kan den abdicerede konge Juan Carlos stå for tur.

Kun en måned efter at den spanske ministerpræsident Mariano Rajoy blev tvunget til at gå af som følge af en gigantisk korruptionsskandale, og få uger efter at hans svigersøn indledte afsoningen af sin straf i en svindelsag om millioner, er den spanske ekskonge Juan Carlos selv i søgelyset for at have modtaget store pengesummer ulovligt i lyssky forretninger.

Sagen, der har ramt den hårdt prøvede spanske befolkning som endnu et stød fra hornene på en vild og løs tyr, begyndte, da to spanske aviser offentliggjorde indholdet af en samtale mellem en spansk kriminalbetjent og ekskongens tidligere elskerinde, den tyske forretningskvinde og prinsesse Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

I optagelsen fra 2015 beskylder Corinna zu Sayn-Wittgenstein kong Juan Carlos for at have benyttet hendes bankkonti i Monaco, hvor hun har adresse, til at gemme tvivlsomme betalinger fra udenlandske ejendomshandler, for at presse hende til hjælpe med pengevask, for at have medvirket i svigersønnens svindel og for at have set gennem fingre med, at hun blev truet af den spanske efterretningstjeneste.

I det spanske kongehus, hvor Juan Carlos’ søn, Felipe, siden overtagelsen af kronen i 2014 har kæmpet en hård kamp for at genoprette monarkiets ry og rygte, har man ikke kommenteret påstandene.

Ekskongens fætter Álvaro Orleans de Borbón, i hvis navn Juan Carlos ifølge Corinna zu Sayn-Wittgenstien havde skjulte konti i Schweiz, har udsendt et dementi af påstandene. Selv har den 53-årige tyske prinsesse udsendt en pressemeddelelse med dette indhold:

»Jeg har altid handlet korrekt, og jeg fortsætter med at leve mit liv med et fredeligt syn på verden trods flere års konstante angreb og forsøg på at miskreditere mig offentligt med en endeløs strøm af falske informationer«.

Om det betyder, at hun tager afstand fra de optagelser med anklager mod kongen, som flere spanske medier har lagt ud på deres hjemmesider som lydfiler, eller ej, er op til fortolkning.

Datter af dansk direktør

Prinsessen, der er datter af den afdøde danske direktør Finn Bønning Larsen, var efter eget udsagn »en meget nær ven af« og ifølge talrige spanske medier elskerinde til kong Juan Carlos.

Forholdet stoppede dog, efter at han i 2012 brækkede hoften under en elefantjagt i Botswana, arrangeret af Corinna zu Sayn-Wittgenstein, og i hemmelighed blev fløjet hjem på det offentliges regning, mens Spanien var hårdt ramt af finanskrisen.

Det skæbnesvangre styrt i Afrika blev også begyndelsen til kongens fald i hjemlandet.

To år efter abdicerede Juan Carlos, der aldrig genvandt den heltestatus, han har haft i Spanien siden 1981, da han var en stærkt medvirkende årsag til, at et fascistisk militærkup mod det spæde demokrati efter Francos diktatur, blev opgivet.

Nu riskerer den tidligere konge, der fyldte 80 tidligere i år at havne i retten – hvis de spanske myndigheder ellers har kapacitet til at kaste sig ud i efterforskningen af endnu en celeber korruptionssag fra samfundets top.

Spanske medier spekulerer i, at Corinna zu Sayn-Wittgenstein kan have hævnmotiver, og at den politimand, der optog samtalen med hende, José Manuel Villarejo, nu selv sidder i fængsel, sigtet for pengevask.