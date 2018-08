Svensk politiker trækker sig: Han hævede kørselspenge i Sverige, mens han lå på stranden i Thailand

Efter at være blevet anklaget for fusk med kørselspenge har riksdagsmedlemmet Michael Svensson fra det store borgerlige parti, Moderaterna, besluttet, at han ikke genopstiller, når svenskerne skal til valg den 9. september.

Michael Svensson er det medlem Riksdagen, der har fået udbetalt allerflest kørselspenge. Men mange af dem, har han ikke været berettiget til, kunne Aftonbladet afsløre i går.

Eksempelvis skrev politikeren i sit kørselsregnskab, at han i starten af januar havde kørt frem og tilbage mellem embedsboligen i Stockholm og sit hjem i Falkenberg, der ligger 520 kilometer fra hovedstaden. Han havde også været på ture til Göteborg, Jönköping og Borås.

Men i samme periode havde han også lagt strandbilleder fra den thailandske ferieø Phuket op på sine Facebook-side. Noget kunne altså tyde på, at han på et falsk grundlag hævede kilometerpenge hjemme i Sverige, mens han var på badeferie i Thailand.

Aftonbladet kunne også fortælle, at det var ikke første gang, Michael Svenssons kørselsregnskab ikke stemte overens med aktiviteterne på hans Facebook-væg. Aftonbladet fremlagde eksempler fra både 2015, 2016, 2017 og 2018, hvor der ikke var overenstemmelse med hans Facebook-aktivitet og rapporteringen til Riksdagen.

Derfor stiller Svensson hverken op til det svenske parlament, Riksdagen, eller kommunalvalget i hans hjemby Falkenberg.

»Det er en beklagelig fejltagelse. Der findes altså ingen falske rejser på nogen måde, og jeg vil ikke tilrane mig en eneste ekstra krone«, siger Michael Svensson, der har sagt, at han vil betale pengene tilbage.

Problemer for Moderaterna

Det borgerlige parti Moderaterna har i forvejen en svær valgkamp. I SVT's seneste meningsmåling står de til at gå tilbage med 5 procentpoint i forhold til sidste valg.

Samtidig har partiet haft flere dårlige sager i denne uge. Riksdagsmedlemmet Hanif Bali optrådte pludselig med våben på de sociale medier og truede med at »destruere« avisen Dagens Nyheter - ganske vist under påskud af, at det var satire.

På trods af de mange dårlige sager kommer Michael Svenssons afgang ikke til at få alvorlige konsekvenser for Moderaterna, vurderer Jonas Hinnfors, der er professor i statskundskab ved Göteborgs Universitet.

Hans afgang får blot den konsekvens, at en anden person bliver valgt, skriver Jonas Hinnfors i en mail til Politiken, netop som nyheden om Michael Svenssons afgang blev annonceret.

»Der er meget kort tid til valget, og hvis det kun er knyttet til ham personligt, og det ikke er et partianliggende, kan vælgerkonsekvenserne begrænses«, skriver han.