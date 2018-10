serie

Tysklands og Østrigs højresving

Søndag 14. oktober er der valg i Bayern, som er meget mere end et delstatsvalg.

Efter sidste års chokvalg til Forbundsdagen, hvor det højreradikale AfD stormede frem, er valget i Bayern blevet en vigtig test af Angela Merkels koalitionsregering med CDU, CSU og SPD.

Politiken er taget til det sydtyske for at følge dramaet. Og vi er taget til Østrig, der for stadig flere borgerlige politikere i Tyskland står som et forbillede, og som også for Danmark er blevet en mere nær allieret i indvandringspolitikken.

I de kommende dage bringer vi:

Interview med filosoffen Josef Mitterer om situationen i Østrig og højredrejningen i Europa.

Reportage fra landsbyen Reichendorf, hvor halvdelen af indbyggerne sidste år stemte på den højrenationale regering.

