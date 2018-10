Europæisk analyse: Vil EU også nægte May middag?

Først når det irske grænseproblem er løst, vil EU-lederne gå i gang med at forhandle om rammen for forholdet efter Brexit. Og de egentlige forhandlinger om det kan først gå i gang efter skilsmissen 29. marts 2019. Så der kan gå mange år, før de mange valgløfter til de britiske vælgere kommer til bare at dufte af virkelighed.

Dagens EU-topmøde skulle ellers have været det store gennembrud. Det var sidste udkald. Altså indtil man opfandt et muligt ekstra Brexit-topmøde midt i november.

Nu taler EU-diplomater om, at forhandlingerne er så fastlåste, at novembertopmødet ikke nødvendigvis bliver til noget. Og så er der pres på, for en skilsmisseaftale skal godkendes i det britiske parlament senest i december.

Forhandlingens koreografi

Theresa May er stadig under angreb fra alle sider på hjemmefronten. Oppositionen vil næppe stemme for en eventuel skilsmisseaftale, og hendes eget snævre flertal vakler. De mest hardcore Brexit-tilhængere i hendes eget parti optrapper angrebene. De seneste påfund er trusler om en mistillidsafstemning mod May.

I sit invitationsbrev til stats- og regeringscheferne skriver EU-præsident Donald Tusk, at skrækscenariet med slet ikke at lande en aftale er »mere sandsynligt end nogensinde før«, og at EU derfor skal til at bruge mere krudt på at forberede sig på dette ’klippeskræntsscenario’, hvor briterne braser ud uden en aftale.

Der er slet ingen tvivl om, at forhandlingerne er gået i stå, men man skal heller ikke være blind for den særlige koreografi, der er indbygget i politiske forhandlinger.

Nogle gange skal der en krise til, før de gode løsninger kommer på bordet. Og når man som Theresa May har et krævende hjemmepublikum at tage hensyn til, skal sceneshowet gerne vise for enhver, at hun kæmper til sidste blodsdråbe mod bisserne fra Bruxelles.

Og for at komme tilbage til de britiske journalisters spørgsmål. Theresa May skal nok få noget at spise, lover EU-diplomater.