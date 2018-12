Rusland forstyrrer gps-signaler og laver militærøvelser ud for kysten. Alligevel forsøger det nordlige Norge at holde naboskabet varmt Borgmestre i det nordøstlige Norge opfordrer til at droppe Nato- og EU-sanktionerne mod naboen Rusland og åbne grænsen.

Vinduet i musikbutikken 9900 Watt AS er dekoreret med russiske balalajkaer og matrjosjka-dukker ved siden af amerikanske Marshall-forstærkere og Fender-guitarer. Butikken ligger på byens hovedgade, som fører trafikken ned til fjorden og videre mod Rusland.

Vi er i Kirkenes. En by, der ligger i Finnmark – den del af Norge, der lige snor sig ind over Sverige og Finland for at kysse grænsen til Rusland.

Dermed er det også her, hvor Nato-alliancen grænser op til Rusland. Nato og Rusland har været på kollisionskurs, siden Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim i 2014. Konflikten blussede endnu en gang op i sidste uge, da Rusland skød mod tre ukrainske flådefartøjer, og Ukraine indførte undtagelsestilstand. Samtidig truer USA’s præsident, Donald Trump, med at opsige den nedrustningstraktat, som USA og Sovjetunionen underskrev i 1987, og som førte til afslutningen på den kolde krig. Det skyldes, at Rusland ifølge USA og Nato har udviklet atomvåben i strid med traktaten.

I dag skal Nato’s 29 udenrigsministre mødes i Bruxelles, og det er angiveligt sidste chance for at overbevise amerikanerne om, at aftalen ikke skal skrottes.

Trump og Putin maner det gamle atomspøgelse frem over Europa

Nato- og EU-landene har sanktioneret Rusland siden annekteringen af Krim, som ligger 2.650 kilometer syd for Kirkenes. Russerne har blandt andet svaret igen på sanktionerne ved at stoppe importen af norsk fisk, hvilket har gjort ondt på de norske fiskere. Året før sanktionerne gik 12 procent af den norske fiskeeksport til Rusland.

En russisk by i Norge

Efter sanktionerne har regeringerne i Oslo og Moskva gentagene gange været på kollisionskurs. Det blev understreget under den nyligt afholdte Nato-militærøvelse Trident Juncture, hvor omkring 50.000 soldater fra de 29 Nato-lande samt Sverige og Finland deltog. Russerne kaldte øvelsen for en »demonstration af kamppotentiale af tydelig antirussisk karakter« og svarede igen med tre raketøvelser ud for den norske kyst.



Ligeledes oplevede både norske og finske piloter pludselig, at de mistede gps-signalet i nærheden af den russiske grænse. Russiske landstyrker sendte signalstøj over grænsen, og udenrigsminister Ina Marie Erik Søreide (Høyre) fortæller, at det er noget, hun både taler med russerne og Norges allierede om.



»Annekteringen af Krim ændrede den sikkerhedspolitiske situation i Europa. Ikke bilateralt i Norge, men i Europa som helhed. Det ændrede, hvordan Nato tænker på sit beredskab, vores politiske engagement, tilknytning til Nato, og det har medført en række ændringer. Jeg vil også sige, det har øget opmærksomheden på Rusland«, siger Ina Marie Eriksen Søreide.

Men heroppe i Kirkenes er det slet ikke til at mærke, de voldsomme spændinger på begge sider af floden Pasvikelven, som markerer grænsen mellem Norge og Rusland. Vejskiltene er både på norsk og russisk. Folk gifter sig med hinanden på tværs af grænsen og taler hinandens sprog. Du skal blot køre 15 kilometer i bil. Så er du ved grænseovergangen til Rusland, og når russerne på den anden side af grænsen skal shoppe, kører de til Kirkenes.

Ja, faktisk strækker byens socialdemokratiske borgmester, Rune Rafaelsen, sig så langt som at sige: »Kirkenes er en russisk by i Norge«.

Foto: Perry MacLeod Jensen Der er så mange russere i Kirkenes, at gadeskiltene er på både russisk og norsk.

Der er åbnet både en ny bro og tunnel mod Rusland, så det kun tager tre timer at køre til den russiske storby Murmansk – tidligere tog det fem timer. For 30 euro kan indbyggerne tæt på grænsen købe et særligt kort, så de uden visum kan krydse grænsen lige så tosset, de vil, og efter Norge sidste år lukkede ned for fm-radiosignalet, er de lokale begyndt at lytte til russisk radio på deres gamle fm-radioer. Derfor vil man heller ikke lade uenighederne mellem regeringerne i Oslo og Kreml påvirke det eksisterende naboskab.

»Mange vil sige, at jeg er russervenlig som en negativ ting. Men jeg siger: Ja, jeg er russervenlig, men her i Kirkenes er du nødt til at have et godt forhold til din nabo«, siger Rune Rafaelsen.

Han medgiver, at alt ikke er perfekt i Rusland, og frygter, at det konstruktive grænsesamarbejde kan blive ødelagt, hvis Donald Trump trækker sig fra nedrustningsaftalen. Alligevel slår borgmesteren også koldt vand i blodet.

»I Oslo skælver de hver nat, fordi de er bange for russerne. Men her er folk meget rolige og tænker ikke over det. Jeg tror ikke, at vi skal sige, at på grund af det I gør i Sortehavet, hvor I har angrebet ukrainske marineskibe, lukker vi grænsen«.

»Hvis vi lukkede grænsen og ventede på, at Rusland ville blive ligesom Danmark og Norge, tror jeg, vi skulle vente i lang tid«.

Kirkenes-borgmesteren bliver bakket op af amtsborgmesteren i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Arbeiderpartiet).

