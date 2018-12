Mindst 84 mafiamedlemmer anholdt i kæmpe europæisk narkoaktion Politiet i fire EU-lande har beslaglagt stoffer for 15 millioner kroner i en aktion mod en af Italiens største mafiagrupper, 'Ndrangheta.

På samme tid udførte politiet i fire europæiske lande en storstilet aktion mod medlemmer, der formodes at være medlemmer af den italienske mafiagruppe ’Ndrangheta.

Mindst 84 mafiamedlemmer er blevet anholdt, og flere højt profilerede mafiamedlemmer forventes at være blandt de anholdte.

’Ndrangheta har skabt et verdensomspændende kokainnetværk, og under dagens masseanholdelse har politiet i Italien, Tyskland, Belgien og Holland beslaglagt stoffer for omkring 15 millioner kroner. Hundredvis af politifolk deltog i ransagningerne, der begyndte præcis klokken 12.00.

»Det er næsten en kliché, men operationen i dag bekræfter endnu engang, hvor farlig ’Ndrangheta er. Ikke bare når det kommer til narkohandel, hvor gruppen er den ubestridte leder, men også i den finansielle sfære«, siger Francesco Ratta fra politiet i den syditalienske region Calabrien ifølge AP.

Narko, hvidvaskning, bestikkelse og vold

Ransagningerne kommer efter en to år lang efterforskning, der har gået under kodenavnet Pollino, fortæller Eurojust, der er et EU-agentur, som hjælper EU-landene med at efterforske grænseoverskridende kriminalitet.

Under efterforskningen har Eurojust fulgt sporet fra omkring fire tons kokain, som har flydt på tværs af de europæiske grænser. Under dagens ransagninger fandt politiet også 140 kg ecstasypiller.

’Ndrangheta bliver betegnet som Italiens største mafiagruppe, og står ifølge Eurojust også bag hvidvaskning, bestikkelse og vold. Man anslår, at gruppen har omkring 6.000 medlemmer, og den har rødder helt tilbage til 1890’erne, hvor den opstod i Calabrien.

»Det er åbenlyst, at vi ikke har besejret ’Ndrangheta med denne operation. ’Ndrangheta er ekstremt magtfuld og rig«, siger Italiens anti-mafia-chefanklager, Federico Cafiero De Raho ifølge BBC.

Eurojust kom på sporet af sagen allerede i 2014, da de hollandske myndigheder blev opmærksom på en mulig hvidvaskningssag. Sporet ledte mod en række italienske restauranter i de mindre hollandske byer Horst og Venray, der ligger lige ved den tyske grænse. Hurtigt viste det sig, at sagen både havde forbindelser den anden side af grænsen og Calabrien i Italien.

Netop fordi kriminaliteten blev grænseoverskridende, mener Eurojust, at ’Ndrangheta forsøgte at udnytte forskellene i landenes lovgivning, hvilket skulle gøre det sværere at spore det kriminelle spor.

»I dag sender vi et klart signal til organiserede kriminelle på tværs af Europa. De er ikke de eneste, der er i stand til at operere på tværs af grænserne«, siger Filippo Spiezia, vicepræsident i Eurojust.

Operationen kommer kun en dag efter, at den formodede leder af mafiagruppen Cosa Nostra, den 80-årige juveler Settimo Mineo, blev anholdt sammen med 45 andre.