Hundredvis demonstrerer foran parlament: Orbán indfører 'slavelov' og svækker højesteret

Onsdag blev en tumultarisk dag i Ungarns nationalforsamling, da premierminister Viktor Orbán fik vedtaget to omstridte lovforslag. Medlemmer af oppositionen blæste løs i fløjter og hev megafoner frem og tændte for sirenelyde, mens forsamlingen forsøgte at behandle lovforslagene. Ude foran parlamentet samledes hundredvis af demonstranter, som protesterede mod især det ene af de to forslag, som kritikere kalder for en »slavelov«. Protesterne var så voldsomme, at politiet var nødt til at bruge tåregas mod demonstranterne.

’Slaveloven’ hæver grænsen for, hvor lang tid en arbejdsgiver kan kræve, at folk arbejder over. Den gamle lovgivning satte et maksimum på 250 overarbejdstimer om året. Med den nye grænse kan arbejdsgivere kræve 400 overarbejdstimer om året – svarende til 50 ottetimers arbejdsdage. Tilmed får virksomheder mulighed for at udsætte betalingen for overarbejdet i op til tre år.

Viktor Orbán forsvarer loven med, at han vil gøre det lettere for medarbejderne at overarbejde, hvis de gerne vil det.

»Vi skal fjerne bureaukratiske regler, så de, der gerne vil arbejde og tjene mere, kan gøre det«, siger Orbán.

Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix Premierminister Viktor Orbán overværede i går tumultariske scener både inde i nationalforsamlingen og uden for, da de to lov blev stemt igennem.

Premierminister Viktor Orbán overværede i går tumultariske scener både inde i nationalforsamlingen og uden for, da de to lov blev stemt igennem. Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix

Den anden lov flytter den øverste dømmende magt væk fra landets højesteret i administrative sager og over til en ny domstol for offentlig administration, som Ungarns justitsminister, Laszlo Trocsanyi, har ansvaret for. Dermed mister højesteretten et af sine tre områder.

Ungarn bliver illiberal

Den nye domstol får den afgørende stemme i administrative stridigheder, som kan handle om strejker, protester, skat, byggetilladelser og offentlighed i administration, skriver det uafhængige ungarske medie Index. Den nye retspræsident skal referere direkte til justitsministeriet, der også har ansvaret for at udpege dommerne og kontrollere rettens budget, skriver Bloomberg og The Independent.

»Fra omtalen her at dømme er der tale om, at man etablerer en ny øverste domstol i såkaldt administrative sager – sager, hvor der kan være meget på spil for regeringen/staten – hvor dommerne udpeges af justitsministeren«, siger Jens Elo Rytter, professor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix Bernadett Szél fra det grønne oppositionsparti LMP demonstrerede med en høj sirenelyd, da det ungarnske parlament skulle behandle de to kontroversielle lovforslag.

Bernadett Szél fra det grønne oppositionsparti LMP demonstrerede med en høj sirenelyd, da det ungarnske parlament skulle behandle de to kontroversielle lovforslag. Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix

Justitsminister Laszlo Trocsanyi siger, at han vil have et »større politisk ansvar« for landets administrative domstole, og han lover, at retten vil fungere efter principperne om juridisk uafhængighed og adskillelse af magten. Men Jens Elo Rytter frygter, at Ungarn er på vej væk fra EU’s fundamentale retsprincipper.



»Uafhængige domstole er en grundpille i en liberal retsorden. Så hvis det er rigtigt, bevæger Ungarn sig med loven endnu et skridt væk fra et liberalt demokrati baseret på retsstatslige principper og magtfordeling, hen imod et autoritært og illiberalt demokrati«, siger Jens Elo Rytter.

I september besluttede et flertal i Europa-Parlamentet at stemme for sanktioner mod Ungarn, fordi grænsen mellem den udøvende og dømmende magt de seneste år er blevet udvisket. Ungarns regering har afvist beskyldningerne. Polen, som også er truet af EU-sanktioner, har sagt, at man vil nedlægge veto mod sanktioner mod Ungarn.